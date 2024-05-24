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العالم

القسام تصدم الصهاينة (فيديو)

24 ماي 2024 ()
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بثت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة "حماس"، اليوم الجمعة، مشاهد تتضمن صورا لأربعة أسرى صهاينة لديها، مضى على اعتقالهم في قطاع غزة أكثر من 10 سنوات.

المقطع المصور نشرته القسام عبر منصة تلغرام، وشمل صورا لأربعة أسرى صهاينة لديها منذ 2014 هم شاؤول آرون، وهدار غولدن، وأبرا منغستو، وهشام السيد.

وفي عدوان صهيوني على غزة صيف 2014، أسرت القسام الجنديين آرون وغولدن.

وخلال المقطع المصور، قالت القسام إن "هؤلاء الأسرى (الأربعة) مضى على اعتقالهم أكثر من 10 سنوات". وتساءلت: "هل نسيهم شعبهم وعائلاتهم كما نسيتهم وفرطت بهم حكومتهم وجيشهم؟". وتابعت متسائلة: "هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضى هؤلاء (من فترة في الأسر)؟".

 

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