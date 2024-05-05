بلعربي يتحدث عن أسعار سكنات "عدل 3"

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، أنه سيتم رفع سعر السكنات في إطار البرنامج الجديد للبيع بالإيجار "عدل 3"، بشكل مدروس وعقلاني.

وأوضح السيد بلعريبي في ندوة صحفية على هامش افتتاح الطبعة الـ 26 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والاشغال العمومية "باتيماتيك" المقام بقصر المعارض (الصنوبر البحري)، أنه "يجري حاليا دراسة هذا الموضوع بطريقة عقلانية"، مضيفا أنه "ستكون هناك زيادة بحكم ارتفاع مواد البناء، لكن بطريقة مدروسة وعملية".

من جانب آخر، طمأن الوزير بأن آخر شهادات التخصيص لفائدة مكتتبي "عدل 2" سيتم تسليمها قبل الخامس جويلية المقبل.