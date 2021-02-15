أعلن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان في عيد الحب أنهما ينتظران مولودهما الثاني.

وقال متحدث باسم الزوجين إن الأمير هاري وزوجته ميغان ينتظران "والسرور يغمرهما" أخًا أو أختًا لوحيدهما آرتشي ماونتباتن-وندسور، الذي أكمل عامه الأول في مايو/أيار الماضي.

وقال متحدث باسم قصر بكنغهام إن الملكة، ودوق إدنبره، وأمير ويلز، وباقي أعضاء العائلة الملكية استقبلوا الخبر بالسرور، معربين عن أمنياتهم لأسرة دوق ودوقة ساسكس بالسعادة.

ونشر هاري وميغان صورة بالأبيض والأسود لهما مستظلّين بظل شجرة أسند الأمير ظهره إلى جذعها وإحدى يديه تعبث بشعر زوجته التي أراحت رأسها على ساقه بينما كانت هي مستلقية على ظهرها ويدها على بطنها الممتلئة.

وسيحلّ المولود القادم في المركز الثامن من ترتيب عرش بريطانيا.

ولم تكشف ميغان عن عُمر جنينها، لكن بطنها البارزة في الصورة تشير إلى دنوّ اقتراب مولده.

وتأتي هذه الأنباء بعد تصريحات أدلت بها دوقة ساسكس في نوفمبر/تشرين الثاني أنها كانت عانت من سقوط جنين في يوليو/تموز، واصفة التجربة بالقاسية.

وقال متحدث باسم الدوقين: "بإمكاننا تأكيد أن آرتشي في انتظار أخ أصغر. دوق ودوقة ساسكس ينتظران والسرور يغمرهما طفلهما الثاني".

وغرّد ميسان هاريمان، صديق الدوقين والمصوّر الذي التقط الصورة التي صاحبت الإعلان عن الطفل الجديد، على تويتر قائلا: "ميغ، لقد كنت هناك شاهدًا على زفافكما وقصة الحب التي بدأت، ويشرفني أن أصوّر فصولها تتوالى .. خالص التهاني لدوق ودوقة ساسكس على هذه الأخبار السعيدة".

PA Media هاري وميغان تزوجا في مايو/أيار 2018 في قصر وندسور

PA Media آرتشي ولد في السادس من مايو/أيار 2019

ويأتي إعلان دوقَي ساسكس بعد خمسة أيام من احتفال العائلة الملكية بالمولود الأول للأميرة يوجين.

وسيكون المولود الثاني للأمير هاري وزوجته ميغان هو العاشر أو الحادي عشر في ترتيب أبناء أحفاد الملكة إليزابيث، وذلك بناء على أسبقية القدوم بينه وبين مولود تنتظره زارا تندال كبرى حفيدات الملكة إليزابيث.

وسيأخذ المولود دوره في ترتيب العرش البريطاني بعد كل من: أمير ويلز، ودوق كمبريدج، والأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس، وهاري، وآرتشي ماونتباتن-وندسور.

لكنه لن يحمل لقبًا ملكيا في هذه المرحلة، طبقا لقواعد وضعها ملك بريطانيا السابق جورج الخامس قبل مئة عام. وسيحمل بدلا من ذلك لقب لورد أو ليدي، حسب نوعه.

BBC ميغان وآرتشي يحتضن كتابا

والتقى هاري وميغان لأول مرة في موعد دبّره صديق مشترك، ليعلنا خطبتهما بعد ذلك بـ 16 شهرا.

وعرفت ميغان الأضواء قبل اقترانها بالأمير هاري؛ وكانت قد شاركت في مسلسل تلفزيوني أمريكي شهير، لكنها أقلعت عن التمثيل بعد الزفاف.

وشهد قصر وندسور زفاف هاري وميغان في مايو/أيار 2018 ، وبعد مرور نحو عام استقبلا مولودهما الأول، آرتشي، الذي وُلد في السادس من مايو/أيار 2019.

وتخلّى ميغان وهاري عن مهامهما الملكية في مارس/آذار 2020، وهما الآن يعيشان في كاليفورنيا.

وحصلت ميغان هذا الأسبوع على حُكم لصالحها في دعوى قضائية أقامتها ضد شركة أسوشييتيد نيوزبيبرز، قائلة إنها تسببت لها في ضرر عميق.

وكانت ميغان قد اختصمت مالك صحيفتَي ميل أو صنداي وميل أونلاين، على خلفية نشر مقاطع من رسالة كانت ميغان قد بعثتها إلى والدها.