انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرا بما أثاره النائب في البرلمان مصطفى بكري من جدل، بحديثه عن قرار "سعودية جزيرتي تيران وصنافير". وزادت حدة الجدل بعد رد من علاء، ابن الرئيس السابق حسني مبارك، يتهم فيه بكري بتزوير التاريخ.

BBC

تصريح بكري ورد مبارك

في لقاء مع صحيفة المصري اليوم، سجل عن طريق الفيديو، وبسؤاله عن سبب "دفاعه القوي عن سعودية تيران وصنافير"، قال مصطفى بكري إن "القرار اتخذه الرئيس السابق حسني مبارك عام 1990 وأبلغ به الأمم المتحدة آنذاك" .

وقال بكري إن "الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لم يتخذ القرار، لكنه أقره وفعله".

https://www.youtube.com/watch?v=M2Di4ou1WWI

وردا على تصريح بكري، علق علاء مبارك، ابن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، على الخبر النشور على صفحة "المصري اليوم" متهكما.

https://twitter.com/AlaaMubarak_/status/1360943366356275205

ثم غرد علاء مبارك عبر حسابه متهما بكري بتحريف وتزوير التاريخ.

https://twitter.com/AlaaMubarak_/status/1361372981482708993

https://twitter.com/AlaaMubarak_/status/1361370445275160580

ونشر علاء مبارك نسخة من حكم لمحكمة القضاء الإداري، صادر في يونيو عام 2016 بشأن النزاع حول "سعودية جزيرتي تيران وصنافير".

وأبرز علاء مبارك في الوثيقة فقرة حول "قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990"، وهو الذي استند إليه بكري في تصريحه، جاء فيها أن القرار "لم يتضمن التنازل عن أي جزء من الإقليم البري لجمهورية مصر العربية أو تقرير أي حقوق لدول أخرى على الجزيرتين تيران وصنافير".

https://twitter.com/AlaaMubarak_/status/1361381115647434755

لم يرد بكري على سلسلة تغريدات علاء حتى الآن. وقال موقع قناة سي إن إن الأمريكية باللغة العربية إن بكري "رفض الرد على علاء، مشيرا إلى أنه يحترم حضوره وشقيقه جمال لعزاء والدته..".

لكن بكري كان قد وصف رد علاء على الخبر في صفحة المصري اليوم بالتطاول.

وقال بكري في تصريح للصحيفة المصرية إن كلامه "حقيقة تاريخية كان مبارك فيها منصفا".

وتقول "المصري اليوم" إنه أمدها بوثائق "تثبت ذلك"، لكنها لم تنشر أي تفاصيل عنها.

"بكري نتاج لنظام مبارك"

تفاعل كثيرون مع تصريح بكري، لكن التفاعل احتدم وأصبح جدلا مع رد علاء مبارك.

قال بعض المغردين إن تصريحا كهذا من النائب مصطفى بكري يجب أن لا يكون صادما.

واعتمدوا في تغريداتهم، التي ورد أغلبها كردود على تغريدات علاء مبارك، على سجل من المواقف والتصريحات السابقة للنائب في مواضيع كثيرة منها موضوع تيران وصنافير، رأوا فيها من "التناقض" ما دفعهم لاتهام بكري بـ"التلوّن" و"الموالاة لكل ذي سلطة".

https://twitter.com/amiraalgoharey/status/1361584292569239552

وجاءته الاتهامات حتى "ممن كان يحبه سابقا".

https://twitter.com/sarah_alghamidi/status/1361589566680027139

بينما يقول بكري إن موقفه في سجال الجزيرتين "معتمد على وثائق قرأها بنفسه ونشر منها في كتاب عن الأزمة".

وبعض من رد على علاء مبارك متهما بكري بالنفاق قال أيضا إن علاء يتعين ألا يندهش من فعل بكري، لأنه "نتاج طبيعي لحكم مبارك ونظامه"، على حد قولهم.

https://twitter.com/mohamed28639761/status/1361627029729345537

رد مصطفى بكري على هذه النقطة في لقائه مع "المصري اليوم" عندما سأله الصحفي عن ما يقال من أنه "رجل جميع الأنظمة".

وقال بكري إنه شخصية عامة وسياسي يجالس كل السياسيين من كل التوجهات، وعدد شخصيات من تيارات مختلفة، منها السلفي والإسلامي.

بكري قال أيضا إنه قد يرفض الآن مجالسة "الإسرائيلي والإخواني" فقط.

وقال بكري عن ما نشر من صور له مع شخصيات إخوانية، إن الإخوان كانوا جزءا من العملية السياسية.

قضية تيران وصنافير

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا في أبريل/نيسان عام 2016 "بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية للسعودية".

وفي يناير/كانون الثاني من عام 2017، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا باتا واجب النفاذ ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر السعودية، والتي نصت على أن الجزيرتين سعوديتان.

وأشارت المحكمة إلى أن "الجزيرتين هما ضمن الإقليم المصري، وخاضعتان للسيادة المصرية الكاملة".

ثم بعد طور من التقاضي نشر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقضي بنقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين بالبحر الأحمر إلى السعودية في الجريدة الرسمية رقم 33 بتاريخ 17 أغسطس/ آب 2017.

ويعني ذلك أن القرار بات ساري المفعول.