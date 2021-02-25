احتلت الجزائر الرتبة الثامنة عربيا في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2020، و58 عالميا، حسب المؤشر التابع لمجلة "إيكونوميست" البريطانية.

ويتم ترتيب الدول على مؤشر الأمن الغذائي حسب المجلة، وفقا لأربعة عوامل تشمل القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، ومدى توافره ونوعيته والموارد الطبيعية الخاصة بالحصول عليه.

حيث تصدرت الكويت ترتيب الدول العربية، وجاءت في المرتبة رقم 33 عالميا، تليها سلطنة عمان في المركز الثاني عربيا والـ 34 عالميا تليها قطر، التي جاءت في المركز الثالث عربيا و37 عالميا، ثم السعودية في المركز الرابع عربيا و38 عالميا.

وجاءت الإمارات في المركز الخامس عربيا و 42 عالميا، تلتها البحرين في المركز السادس عربيا و 49 عالميا على مؤشر الأمن الغذائي

فيما حل المغرب في المركز 57 عالميا، والسابع عربيا، تليها الجزائر 58 عالميا ثم تونس 59، ومصر 60 على مؤشر الأمن الغذائي لدول العالم عام 2020.

وجاء السودان في المرتبة قبل الأخيرة عالميا في رتبة 112، واليمن في خاتمة الترتيب من حيث الأمن الغذائي بترتيب 113 عالميا.