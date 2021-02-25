قال مدرب نيس الفرنسي أنه لن يستطيع إعطاء الضوء الأخضر بشأن عودة الدولي الجزائري عطال إلى التدريبات الجماعية، إلا بعد نهاية حصة المّران لنهار اليوم.

وفي تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للفريق على تويتر أكد :" نحن بصدد تقييم الوضع الأولي لأربعة لاعبين، ولا يمكننا أن نقرر إذا ما سيكون في المجموعة أم لا، لكن ما يمكنني قوله أنهم بعيدون عن أفضل مستواهم".

وأضاف :" ..كاسبر لم يتدرب منذ أسبوعين لذا فقد حالته البدنية وهو يحاول استعادة حالته البدنية لكن لسوء الحظ فقد عانى من التهاب الزائدة الدودية أما يوسف فقد غاب لفترة أطول من كاسبر لقد عمل بشكل جيد ومع ذلك يجب أن يستعيد عافيته ومستواه".

ويلاقي نادي نيس، فريق ران غدا الجمعة بملعب" روازون بارك" لحساب الجولة 27 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.