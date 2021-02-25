بوداوي يتلقى الإشادة في فرنسا

رياضة
25 فبراير 2021 () - شاهر.ع
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تلقى الدولي الجزائري هشام بوداوي النجم الجديد لفريق نيس إشادة واسعة نظير ما بات يقدمه من عروض كروية مع فريقه.

وخصصت يومية " ليكيب"، صفحة كاملة للحديث عن ابن بشار، الذي أصبح جزء لا يتجزأ من التشكيلة الأساسية.

نفس المصدر أثنى على خريج أكاديمية بارادو وكتب " بوداوي.. جوهرة الصحراء" وهو الذي تم اكتشافه صدفة من قبل فريق نيس مؤكدا أن مستقبلا واعد ينتظر متوسط ميدان الخضر المعروف عنه الخجل وقلة الكلام لكنه يتسّم بالانضباط والصرامة في التدريبات.

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