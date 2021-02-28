يواجه بعد ظهر اليوم فريق شباب بلوزداد ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي بملعب دار السلام بتنزانيا وذلك لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا. ويسعى ممثل الجزائر للعودة بنتيجة إيجابية تجعله متصدرا لمجموعته وقال لاعب الشباب زكرياء دراوي بخصوص المواجهة: "الجميع يعلم بأن هذا اللقاء صعب للغاية، سنواجه فريقا يضم عدة لاعبين ممتازين و الذي سبق له التتويج بكأس هذه المنافسة (عام 2016)، على هذا المستوى من المنافسة, كل الأندية من الصعب مواجهتها".

وأضاف: "كنا نريد اللعب بالجزائر، وهو ما كان سيكون في صالحنا، لكن سنعمل كل ما في وسعنا للعودة من دار السلام بنتيجة إيجابية". وتم نقل المباراة من الجزائر إلى تنزانيا بطلب من شباب بلوزداد بسبب مخاطر العدوى بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا الذي مس كذلك جنوب إفريقيا.

وسيكون المدرب فرانك دوما وطاقمه الفني محروما من خدمات كل من حمزة بلحلول، خالد بوسليو ومحمد الأمين سويبع بسبب الإصابة بالإضافة للبينيني كوكبو المعاقب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل الشباب المركز الثاني عقب تعادله ضد تي بي مازيمبي في الجولة الأولى، خلف ماميلودي الفائز بدوره على الهلال السوداني.