تحسم اليوم الأربعاء، المحكمة الرياضية الدولية في قرارها بخصوص الطعن المقدم من الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على خلفية قرار إيقافه لمدة 5 سنوات ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي ، حسبما جاء عبر الموقع الرسمي لهيئة "التاس".

وأوقفت نفس الهيئة، في وقت سابق قرار الإيقاف الصادر بحق الرئيس الملغاشي من لجنة الأخلاق بالفيفا وعاد على إثره إلى منصبه بقرار من نائبه الأول الكونغولي كونستانت عوماري وهو ما أثار ضجة كبيرة خصوصا مع اقتراب موعد انتخابات الكاف المقررة الشهر القادم.