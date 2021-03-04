رفض أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للملاحة حصيلة سنة 2020 التي عرضها الرئيس المنتهية عهدته، حسان جيلالي، خلال أشغال الجمعية العادية، التي جرت بالمعهد الوطني للتكوين العالي لعلوم وتكنولوجيات الرياضة بعين البنيان وعرفت تأخرا بأربع ساعات.

وامتنع عن المصادقة على الحصيلة الأدبية 10 أعضاء مقابل تأييد 9 أعضاء فيما رفض عضو عن التصويت.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإنه بعد هذا الرفض، لم تستمر عملية فرز الأصوات الخاصة بالحصيلة المالية لذات السنة.

وترأس حسان جيلالي فيدرالية الشراع لعهدة أولمبية واحدة فقط، وذلك من 2017 إلى 2020.

يذكر أن الجمعية العامة الانتخابية، التي سيختار خلالها الأعضاء كلا من الرئيس الجديد ومكتبه الفيدرالي، ستجرى يوم الأحد المقبل، بنفس المكان.