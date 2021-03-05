تعادل شباب بلوزداد أمام ضيفه الهلال السوداني بنتيجة 1-1 (الشوط الأول: 1-1), اليوم الجمعة بملعب 5 جويلية, لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية من رابطة أبطال افريقيا لكرة القدم.



وافتتح الضيوف باب التسجيل في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول عبر اللاعب محمد عبد الرحمان الغربال, قبل أن يتمكن ممثل الجزائر من تعديل الكفة في الدقيقة ال43 بفضل اللاعب البنيني مارسيلين كوكبو.



وشهد اللقاء تضييع اللاعب حمزة بلحلول لضربة جزاء في الوقت بدل الضائع (د90+1) من المباراة.



وفي اللقاء الثاني عن نفس الجولة, سيكون تي بي مازيمبي الكونغولي على موعد مع مواجهة قوية ينتظر منها الكثير من الاثارة أمام ماميلودي صن داونز , يوم غد السبت بمدينة لوبومباشي.



ولحساب الجولة الرابعة المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 16 مارس, يواجه الشباب مضيفه الهلال السوداني بالخرطوم, في الوقت الذي يستقبل فيه ماميلودي صن داونز ضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي.





