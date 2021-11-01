أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء، أنه وبناءً على توجيهات السلطات العمومية المختصة المتعلقة بفتح المنشآت الرياضية للجماهير في جميع الاختصاصات الرياضية، عن عودة الجماهير للملاعب ابتداءً من الجولة الثانية لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم وذلك وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد، وشريطة تقديم الجواز الصحي للتلقيح الذي يثبت تلقي الجرعتين وكذا احترام الاحترازات الصحية المعمول بها لتفادي تفشي وباء كورونا كوفيد-19.

لكن الأمر الغريب و الملفت للانتباه أن " الفاف" لم تحدد الولايات المعنية بفتح أبواب الملاعب لاستقبال الجماهير ولا حتى الرابطات المعفية والمؤجل فيها أمر العودة، خاصة وأن إدارة فريق اتحاد الجزائر أكدت أمس الثلاثاء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك أنه خلال الاجتماع الذي نظمته ولاية الجزائر تحت رئاسة مدير الديوان لولاية الجزائر، بحضور ممثلي النوادي، الجهات الأمنية والصحية، الحماية المدنية، مديرية الشباب والرياضة، ومختلف رابطات كرة القدم، تم الاتفاق على عدم السماح للجمهور الرياضي بحضور المباراة المقبلة تحسبا للجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى وهذا حتى تتوفر كل الشروط الصحية المطالب بها من الجهات الوصية.