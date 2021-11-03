رغم التغييرات التي شهدها فريق أولمبي المدية التي مست تسعين بالمائة من تعداد اللاعبين، إلا أن الطاقم الفني بقيادة المدرب سليمي والمدير الرياضي حسان حمار أبديا ارتياحا كبيرا وتفاؤلا بمشوار الفريق في المحترف الأول بعد أن تمكن الفريق في أول خرجة من تحقيق فوز خارج الديار أمام جمعية الشلف بهدف دون رد، ورغم تعثره اول أمس بالتعادل السلبي في المواجهة التي جمعته بشبيبة القبائل، فقد اعتبر المدير الرياضي حسان حمار أن النتيجة مشجعة وأنه جد راض عن الآداء الذي قدمه زملاء القائد لكروم الذين حسب حمار فعلوا كل شيء إلا التسجيل، قائلا: "شعرت أننا احترمنا شبيبة القبائل أكثر من اللزوم"، وأبدى ارتياحه بأن القادم سيكون أحسن خاصة وأن "الأمور التنظيمية في الفريق تحسنت كثيرا".

أما المدرب سليمي فقد أبدى ارتياحه وأكد أن الأولمبي قدم لقاء كبيرا أمام شبيبة القبائل إلا أن الفعالية خانت الفريق، إضافة إلى نقص الخبرة التي أثرت على بعض المهاجمين، مضيفا أن التشكيلة تحتاج إلى المزيد من الوقت لتحقيق الانسجام.