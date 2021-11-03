انتقدت إدارة شباب بلوزداد "بشدة" منع وفدها الرسمي من دخول ملعب 5 جويلية خلال لقاء الداربي ضد مولودية الجزائر، أمس الثلاثاء.

وحسب بيان النادي العاصمي فإن مدير ملعب 5 جويلية محمد حاج علي برر قرار منع وفد الشباب، برئاسة رئيس مجلس الإدارة محمد بن الحاج، من التواجد في المنصة الشرفية بأنه غير مرخص له بذلك على حد علمه.

واضاف نفس البيان أن المدير المذكور انفعل بصفة غير لائقة لأسباب مجهولة رغم محاولة تهدئته ومطالبته بالتعقل رغم تحلي وفد الشباب بالهدوء.

وعبرت أدارة شباب بلوزداد عن غضبها لمثل هذه السلوكات الصادرة عن مسؤول في وزارة الشباب والرياضة –حسبها-، مجددة إدانتها للتعسف في استخدام السلطة الذي كانت ضحية له.