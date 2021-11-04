أكدت اليوم الخميس، شبكة قنوات " بيين سبورتس " القطرية نقلا عن مصادر وصفت بالخاصة أن الاتفاق والإعلان الرسمي عن انتقال المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز لتدريب نادي برشلونة سيتم غداً الجمعة على الأرجح، خاصة وأن المفاوضات تسيير في الطريق الصحيح.

نفس المصدر وعبر موقعه الرسمي كشف بأن المدرب الحالي لفريق السّد القطري، يحظى باجماع " كاتالوني" لتولّي الإشراف على المقاليد الفنية لـ " البلوغراناو قال " خوان لابورتا" رئيس نادي برشلونة الأسبوع الماضي إن تشافي جزء من الفريق الكاتالوني مذكراً أنه صرّح سابقاً أن الإسباني سيكون مدرباً للنادي في يوم من الأيام.