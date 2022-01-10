يخوض المنتخب الوطني الجزائري، أول مقابلة له في دور المجموعات برسم كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون، أمام سيراليون غدا الثلاثاء11 جانفي الجاري على الثانية زوالا بتوقيت الجزائر في ملعب جابوما الذي يحتضن مباريات "الخضر" خلال الدور الأول، وهو الملعب الذي شرع في إنجازه في 2017 وسلّم في سنة 2019 ويتسع لـ 50 ألف متفرج .

تعد المباراة الأولى التي يخوضها "الخضر" أمام منتخب سيراليون، هي سادس مقابلة رسمية بين الطرفين، حيث أوقعت القرعة في دور المجموعات المنتخبين ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب كل من غينيا الاستوائية وكوت ديفوار .

المجموعة ستخوض مبارياتها في مدينة دوالا، وهي إحدى أكبر المدن سكاناً في دولة الكاميرون (3.7 مليون نسمة) وتعتبر المدينة العاصمة الاقتصادية للبلاد كونها تحتضن أكبر ميناء وأكبر مطار، والتي تبعد 235 كلم عن العاصمة ياوندي، وهي ضمن مقاطعة ووري وتمتد على مساحة 410 كلم مربع وتقع على علو 13 متر فوق سطح البحر .

سيراليون ..مشاركتين فقط في "الكان"

لا تمتلك سيراليون في تعداد مشاركاتها في نهائيات كأس إفريقيا للأمم سوى مشاركتين اثنتين، خاضت غمارهما في طبعة 1994 بتونس و1996 بجنوب إفريقيا، وبالتالي ستكون هذه النسخة من كأس إفريقيا ثالث مشاركة لسيراليون. وظفر المنتخب ببطاقة التأهل بعد الفوز على البنين في مباراة أجريت على ملعب محايد بكوناكري بغينيا في 14 جوان 2021 بنتيجة هدف دون رد، ولم يشارك فريق سيراليون منذ نحو 25 سنة في جل طبعات كأس إفريقيا للأمم .

وخاض سيراليون في طبعتي 1994 و1996 مبارتين، وتوقّف الزاد في دور المجموعات في كل طبعة، وكانت حصيلة الفريق السيراليوني في أربع مباريات خاضها تسجيل هجوم الفريق لهدفين اثنين (2)، بينما تلقى الدفاع 11 هدفا أي بفارق إجمالي -9.

ففي دورة سنة 1994 لم تسجل سيراليون أي هدف وتلقت شباكها أربع (4) أهداف محققا فارق -4، بينما سجل في دورة 1996 هدفين اثنين (2) وتلقى سبع (7) أهداف بفارق -5 وتلقى سيراليون في هذه الدورة هدفين ضد الجزائر وأربعة أهداف ضد زامبيا، وسجل سيراليون أثقل النتائج ضد كل من كوت ديفوار في طبعة 1994 وزامبيا في طبعة 1996 بخسارته أربع (4) أهداف دون رد.

والتقى المنتخبان الجزائري والسيراليوني في خمس (05) مناسبات رسمية، فاز الفريق الوطني الجزائري بمبارتين اثنين منها مباراة برسم تصفيات كأس العالم 1982 وجرت في وهران بتاريخ 13 جوان 1980 وانتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وسجل الأهداف الجزائرية كل من علي فرقاني وتاج بن سحاولة ورابح ماجر، كما فاز "الخضر" أيضا في مباراة برسم نهائيات كأس افريقيا في دور المجموعات على سيراليون في طبعة كان 1996 بجنوب افريقيا في مباراة جرت في جوهانسبورغ في 18 جانفي 1996 بهدفين دون رد من تسجيل علي ميصابيح.

وفي تاسع مشاركة له في نهائيات كأس أمم إفريقيا عام 1996، خرج المنتخب الجزائري من الدور ربع النهائي بخسارته أمام جنوب إفريقيا في الدور الأول بعد أن فاز على سيراليون وعلى بوركينا فاسو وتعادل مع زامبيا.

وانهزم "الخضر" في مواجهة واحدة ضد سيراليون برسم تصفيات كأس إفريقيا للأمم 1994 والتي جرت في سيراليون في 30 أوت 1992، حيث انتهى اللقاء بهدف وحيد دون رد، بينما تعادل الفريقان مرتين، أحدهما تعادل سلبي دون أهداف في إطار تصفيات كأس إفريقيا للأمم سنة 1994 وجرت بعنابة في 9 أفريل 1993 والثانية في فريتاون بسيراليون برسم تصفيات كأس العالم 1982 والتي جرت في 31 ماي 1980 وانتهت بتعادل إيجابي هدفين لمثله وسجل هدفي الجزائر كل من بن سحاولة تاج وجمال مناد.