مخرجات اجتماع صادي مع رؤساء الأندية

اجتمع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الخميس، برؤساء أندية الرابطة المحترفة الأولى الأول، في إطار الاجتماعات الدورية للتنسيق والتشاور مع فاعلي الكرة القدم، وفق ما جاء في بيان "الفاف".

ورحب صادي برؤساء الأندية، وخاصة الهادي ولد علي، الرئيس الجديد لشبيبة القبائل، متمنيًا له النجاح في مهمته الجديدة وأكد له استعداد الاتحاد لدعمه من أجل تطوير كرة القدم.

استغل رئيس الاتحاد الفرصة لتهنئة الفريقين المتأهلين لنهائي كأس الجزائر، شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، وأشاد بالمبادرات المميزة لرؤساء أندية مولودية الجزائر والنادي الرياضي القسنطيني، التي ساهمت في نجاح نصف نهائي كأس الجزائر وعززت قيم الرياضة.

لقي هذا السلوك المسؤول إشادة من جميع الحاضرين، بالإضافة إلى البيان الذي دعا إلى المصالحة بين جماهير الناديين العريقين في الكرة الجزائرية.

أعاد رؤساء الأندية تأكيد دعمهم الثابت لنادي اتحاد الجزائر، الذي مر بفترة صعبة، وأشادوا بموقف النادي الذي وضع قيم الأخلاق واحترام القوانين فوق كل اعتبار.

بالنسبة لبرمجة المباريات المؤجلة لنهاية الموسم، طلب رؤساء الأندية تعديل الجدول الزمني لضمان الأخلاقيات والحفاظ على نزاهة البطولة، ولضمان عدم التسامح مع أخطاء التحكيم، وتجنب حالات ووقائع المباريات الأخيرة.

طالب رؤساء الأندية بتقييم صارم لأداء التحكيم لتشجيع الحكام المتميزين وإعادة النظر في تصنيف الحكام الأضعف.

وسيتم جدولة المباريات المؤجلة كالآتي:

– يوم الأحد 5 ماي: اتحاد خنشلة ضد شباب بلوزداد، الساعة 16:00.

– يوم الاثنين 6 ماي: اتحاد العاصمة ضد شبيبة القبائل، الساعة 19:00.

في نهاية الاجتماع، أشاد رؤساء الأندية بمبادرة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم لجمعهم بصفة دورية، مما يعزز التشاور والنقاش الموضوعي والمشاركة في القرارات التي تخدم المصلحة العامة لكرة القدم المحترفة.