مرّت العربة راقصةً على دواليبها بسبب حال الطريق السيئة، ترفرف متدحرجةً بين التلال الخضراء، تقودها خيولها في هرولة. غالبًا ما كان السائق الأسود يصطكُّ سوطه لتجنُّب المطبات، فلن تضرَّ أي هزة سوط كرامة السائق الأسود الآخر الجالس بالخلف، في إجباره على إنزال ذراعيه.

انتهى العبيد المرتدون قبعاتهم الكبيرة المصنوعة من القش في المزارع، من قطع آخر قصبة سكر. راحوا جالسين، رافعين يداً واحدة فوق أعينهم لمشاهدة العربة المارَّة، كان صدى أغانيهم الساذجة يصل في بعض الأحيان إلى غاية الطريق.

التفتت السيدة "تاشر دي لاباجيري" مخاطبةً جارها:

-أنا ممتنَّة لك جدًّا عزيزي السيد "مارلي"، لأنك عرضت علينا هذه النزهة الشيّقة، إنه لمن دواعي سروري زيارة أصدقائنا آل "دوبوك دي ريفري"، كما أننا سنعاود رؤية سهولنا الخضراء من جديد.

انحنى المزارع مبتسماً:

-أنا أشارككِ الدهشة، إن وادي "لامنتين" مذهل، وسهولنا هي من بين الأشياء الأكثر فضولًا في "المارتينيك"(1).

يطلق كريول(2) الجزيرة الرائعة، هذا المصطلح الغريب على المنطقة الأقل تضاريس في بلدهم، على الرغم من أنها لا تزال وعرةً جدًّا ولا يربطها أي شيء مشترك بالمقارنة مع تلك سهوب "بوص"(3).

-روزيت!، تابعت السيدة "تاشر دي لاباجيري"، تسأل ابنتها الجالسة أمامها، "هل لفتِ انتباه الأطفال إلى سهولنا؟

-ييات لا تزال صغيرة جدًّا..

-بلا شك، لكن ألكسندر كبير بما يكفي حتى يفهم بالفعل.

هذه الصغيرة هي ابنة ابنها الأكبر، "جوزيف جاسبارد"، ملازم مُسرَّح من الخدمة العسكرية، أصبح مزارعاً في ما بعد. إنها "ماري جوزيف روز" التي يطلق عليها الجميع اسم "ييات" Yeyette، كانت تبلغ من العمر ثلاث سنوات عام 1766. لم تغادر قرية "ترويسليتس" إلاَّ للذهاب إلى منزل جدَّتها في "فورترويال"، هناك فتحت عينيها منذهلة بالمناظر الطبيعية. كانت شقراء، ذات وجه عريض وأنف مرفوع، ما لا يترك أي انطباع في أنها ستكون جميلة يوماً ما.

عُهِد برعاية "ألكسندر دي بوهارنيه" ذي الستة أعوام، إلى السيدة "تاشر دي لاباجيري" منذ أن اضطر والده إلى التخلي عن سلطة حكم الجزيرة من أجل العودة إلى فرنسا. كانت العائلتان قريبتين للغاية، على الرغم من الفضيحة التي تعرَّض لها، إلاَّ أن السيد دي بوهارنيه ما يزال قادرًا على تقديم خدمات جليلة لأصدقائه عند مغادرته المارتينيك، حيث إنه جلب إليها السيدة "رونودين"، عمَّة ييات.

عدَّت السيدة تاشر دي لاباجيري الثقة التي أظهرها الحاكم السابق تجاهها، بترك ابنه الصبي عندها، شرفًا عظيمًا لها. لذلك، كرَّست الكثير من وقتها لأجل تعليم الصغير. وبينما كانت العربة متَّجهة نحو الريف، حدَّقت برقَّةٍ في الطفلين الجالسين قريبين جدًّا من بعضهما البعض، وهما ممسكان ذراعيهما بحنان.

-إنهما يبدوان كمخطوبين صغيرين، يلاحظ السيد مارلي.

-يا لها من فكرة! صاحت السيدة دي لاباجيري، بنبرة أظهرت مدى إطرائها على مثل هذه النكتة المداعبة.. نعم، في الواقع إنهما يحبَّان بعضهما البعض، هاذين الحُلْوَين.

التفت ألكسندر الصغير إلى ييات، بعد أن فهم ما يقال حوله بشكل غامض، وقبَّلها. عندها، انفجرت السيدة دي لاباجيري ضاحكة وانحنت إلى الأمام، تلامس بأطراف أصابعها رقبة الصبي الصغير، تلك العنق التي كُتب لها، بعد ثمانية وعشرين عامًا، أن تُقطع بالمقصلة في باريس.

حفلة المزرعة

أضحت جميع العائلات النبيلة في ذلك الوقت في المارتينيك، شبه متصاهرة. كانت السيدة دي لاباجيري وابنتها روزيت تزور أبناء عمومة يعيشون في "بونترويال"، بمقاطعة "روبرت" على الساحل الشرقي من الجزيرة. لقد أنجبت السيدة "دوبوك دي ريفري" لتوّها مولودة أنثى. سَعِدت السيدة دي لاباجيري جدًّا، ولأنها كانت فقيرة بالكاد لا تمتلك عربة، في رؤية واحدة تحت تصَّرفها لهذا اليوم من طرف صديق مقرب وهو السيد مارلي، مزارع في "الجزيرات الثلاث".

عندما اجتازوا، عبر أغنية زيز الحصاد(4)، الفراسخ الستة للطرق الوعرة التي عبرت الجزيرة من طرف الساحل إلى الآخر، ظهرت معامل السكر ومزرعة "بونترويال" هناك خلف بستان من أشجار المانجو وفاكهة الخبز العملاقة، أين كانت تلك النسمة المحمَّلة بالروائح البحرية الهابة من المحيط، حين كان يكسر بأمواجه الزرقاء على الجزر الصغيرة المحاطة بالرمال الذهبية.

كان على "فرانسوا هنري دوبوك دي ريفري"، سليل رجل نورماندي، مغادرة فرنسا في القرن السابع عشر بعد واقعة مبارزة مؤسفة، حيث عاش بالجزيرة حياة منعمة وسهلة لمزارعي قصب السكر. كان قد تزوَّج قبلها ببضع سنوات، من الآنسة "ماري فيكتوار مينانت" التي تنتمي هي أيضًا إلى عائلة كريولية عريقة.

سرعان ما أدرك الزوار، الذين بشَّر بقدومهم نباح الكلاب، أن الفرح يسود المزرعة بأكملها، حيث قام عازف "تشا-تشا" في المباني المخصَّصة للعبيد، بعيدًا قليلاً عن المنزل، بإيقاع الأغاني والرقصات وهو يهزُّ البازلاء المجفَّفة في أنبوب من الخيزران، مصحوبًا بآلة كمان صاخبة. ظهر الخدم مبتهجين، بألبستهم القطنية الملوَّنة، مع أطراف مربوطة مثل أجنحة الفراشة، عبَّر لحظتها المزارع نفسه، المثني عليه بميلاد ابنة له منذ يومين، بسعادته في الترحيب بضيوفه. انبثقت من المطابخ الرائحة الجذَّابة للغداء المُعد على شرف القادمين، كان غداءً كريولاً بامتياز، تضمًّن فطائر سمك القد، روبيان البحر بحجم الكركند، سرطان البحر المحشو، وشطائر لحم الأبوسيوم الاستوائي مقليةً مع سلطة نخل كرنبي.

مولودة صغيرة جدًّا

كانت الأم الشابة تستريح من ضعفها الكريولي تحت ضوء خافت لغرفة كبيرة منعشة، نائمة على شرفة أرضية ذات ستائر منخفضة. ابتسمت بسعادة وهي تحدّق في المهد المجاور لها، حيث تعتني به امرأة سمراء خُلدية جميلة، تبلغ من العمر عشرين ربيعًا.

على الفور، أتت ييات بعد أن سُمح لـها بالدخول، تمشي على رؤوس أصابعها الصغيرة، تتأمّل في ابنة عمّها ذات اليومين فقط، لم تستطع كبح إعجابها بها، وراحت تصفّق بيديها الصغيرتين وتهتف:

-كم هي "ذميلة"!

ضحك الأبوان وأصدقاؤهما، وحتى السمراء نفسها، لرؤية هذه الطفلة الشقراء المغمورة بالفرح، منحنيةً على هذه الفتاة الرضيعة النائمة، والخارجة لتوّها من العدم.

كيف كان لأي منهما الجرأة على التخيُّل ولو لبرهة واحدة، وبعيدًا عن جزيرتهما الأصلية تلك، أن تعرف إحداهما كما هي الأخرى، مصائر متوازية بشكل استثنائي لا يوصف، وأن كلاًّ منهما ستلعب أدوارًا عظيمة، ليس فقط في تاريخ بلدها فحسب، بل في تاريخ العالم بأسره؟

استيقظت الطفلة جراء الضوضاء، وأخذت في البكاء عالياً، حملتها الفتاة السمراء بحنان بين ذراعيها بابتسامتها الدائمة، وأعادتها لتغطَّ في النوم، وهي تدندن لها بهدهدة، بينما تتجوَّل في الغرفة:

-نامي، نعم، نامي، بذراعي ماما، نامي..

بينما كانت الطفلة المولودة تغفو مرة أخرى في مهدها تحت غطائها المُوَشًّى بالدَّانتِيلاّ المطرَّز، أعادت السمراء بعفوية تضبيط تلك الدبابيس المترنّحة العالقة في ثيابها المصقولة، ثم غادرت بهدوء.

-لديكِ "دا"(5) مخلصة جدًّا، تلاحِظ السيدة "دي لاباجيري".

-نعم بالفعل، ردَّت الأم الشابة، حتماً ستكون زهراء لطيفة للغاية، وصبورة جدًّا مع الطفلة، فهي لديها جميع صفات والدتها التي ربَّتني هي الأخرى في طفولتي، نحن نحبُّها كثيراً، وهي حاليًا منشغلة في إعداد الفستان الذي سترتديه يوم حفلة التعميد.

-نعم أنا أفهمها، فثياب داداتنا رائعة في أيام العطل!، وما الاسم الذي ستمنحينه لهذا الملاك الصغير؟

-أسميناها ماري مارثا إيمي.

-إيمي.. إنه فأل حسن لها، سوف تكون سعيدة به حقًّا هذه الطفلة.