يسمح لحاملي جواز السفر الجزائري بدخول 52 بلدا حول العالم من دون الحاجة إلى استصدار تأشيرة مسبقة، حسب ما أفادت شركة "هينلي" لتصنيف جوازات السفر.

واحتل الجواز الجزائري المرتبة الـ 92 عالميا، والـ 9 عربيا، والـ 36 إفريقيا.

وعلى الصعيد الدولي، تصدرت كل من اليابان وسنغافورة قائمة أفضل جوازات سفر في العالم عبر السماح لمواطنيها بالسفر إلى 192 دولة، في حين كان جواز السفر الأفغاني الأقل صلاحية، حيث يمكن صاحبه زيارة 26 دولة فقط من دون تأشيرة، متبوع بعدة دول عربية لاسيما التي تعرف النزاعات والحروب، منها اليمن والعراق، ليبيا وسوريا وفلسطين.

وكشفت الشركة عن تأثير كبير للعملية الروسية العسكرية في أوكرانيا، على تصنيف وثائق السفر في العالم، حيث تحكم فعليًّا على جواز السفر الروسي بكونه غير مرغوب فيه في معظم أنحاء العالم المتقدم.

وتراجعت روسيا 4 مراكز إلى 49 في الترتيب مقارنة بأوكرانيا التي ارتفعت إلى 34 هذا العام، في فجوة يعتقد أولئك الذين شاركوا في كتابة التقرير أنه من المرجح أن تتسع إذا استمر الصراع.

ويستخدم مؤشر شركة “هينلي” بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) لتصنيف 199 جواز سفر بناءً على المكان الذي يمكن لحامليه السفر إليه، من دون تأشيرة.

أقوى 10 جوازات في العالم

اليابان، يمكنك زيارة (192) دولة في العالم.

سنغافورة (192) دولة.

ألمانيا (190) دولة.

كوريا الجنوبية (190) دولة.

فنلندا (189) دولة.

إيطاليا (189) دولة.

لوكبسمبورغ (189) دولة.

إسبانيا (189) دولة.

النمسا (188) دولة.

الدنمارك (188) دولة.

أضعف 10 جوازات سفر:

104- ليبيا (40) دولة.

105- كوريا الشمالية (39) دولة.

106- نيبال (37) دولة.

106- فلسطين (37) دولة.

107- الصومال (34) دولة.

108- اليمن (33) دولة.

109- باكستان (31) دولة.

110- سوريا (29) دولة.

111- العراق (28) دولة.

112- أفغانستان (26) دولة.