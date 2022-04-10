استلم البروفيسور عمار مانع، صبيحة اليوم، مهامه على رأس مركز البحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران، خلفا لصورية مولوجي وزيرة الثقافة الحالية التي سيرت المركز بالنيابة لفترة معينة مكان المدير العام السابق جيلالي مستاري، قبل تعيينها في الحكومة.

جرت مراسيم التنصيب بحضور بوهيشة محمد مدير عام للمديرية العامة للبحث العلمي والتكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واسماعين بلاسكة رئيس الندوة الجهوية لجامعات الغرب، بمدرج المركز بحضور الباحثين وعمال أحد أكبر مراكز البحث في الجزائر التي تداول على تسييرها العديد من المدراء من بينهم نورية بن غبريط التي كانت أول مديرة للمركز قبل تعيينها كوزيرة للتربية والتعليم. للتذكير فإن البرفيسور عمار مانع كان مديرا لجامعة الجزائر 2، بالإضافة إلى تقلده عدة مسؤوليات في جامعات مختلفة، جامعة برج بوعريريج -محمد البشير الابراهيمي، المركز الجامعي بتيبازة -عبد الله مرسلي، وآخرها مديرا عاما للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

للإشارة تنافس على منصب مدير المركز عدة اسماء جامعية من مختلف التخصصات لكن الاختيار وقع على عمار مانع بحكم إشرافه سابقا على الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية وهو ما يساعده على إعطاء نفس جديد للمركز.