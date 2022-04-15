أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية، صوفي ويلمز، أنها ستتنحى مؤقتا عن منصبها لرعاية زوجها المصاب بورم سرطاني في الدماغ.

ووفق ما نقلت "بي بي سي"، قررت ويلمز، التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، القيام بإجازة حتى "نهاية الصيف" عندما ستعيد أسرتها تقييم الوضع.

وقالت إنها اتخذت الخطوة "بالتشاور التام مع رئيس الوزراء".

من جهته، قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، في بيان إن قرار الوزيرة ويلمز "يحظى بأكبر قدر من الاحترام".

وأضاف "دي كرو" أن الوزيرة لن تستقيل رسميا من الحكومة، وأن صلاحياتها ستُنقل مؤقتا إلى وزراء آخرين "بمرسوم ملكي".