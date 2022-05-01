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وزير الاتصال يهنئ منتسبي القطاع

ثقافة
1 ماي 2022 ()
واج/س.أ
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هنأ وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الأحد، منتسبي قطاع الاعلام والاتصال، بمناسبة اليوم العالمي للشغل المصادف للفاتح مايو من كل عام.

وفي رسالة تهنئة، قال بوسليماني أنه: "بمناسبة اليوم العالمي للشغل يسعدني أن أتقدم بأسمى عبارات التحايا والتقدير لمنتسبي قطاع الإعلام و الاتصال كافة".

وأضاف الوزير: "وإذ أثمن جهودكم في تطوير هذا القطاع، فإني أرقب فيكم روح المسؤولية و قوة الإرادة في أداء مهامكم النبيلة و تبليغ رسالتكم الهادفة, والسعي قدما نحو بناء الجزائر الجديدة، والتي لا ريب أن الإعلام من أمتن لبناتها".

 

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