هنأ وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الأحد، منتسبي قطاع الاعلام والاتصال، بمناسبة اليوم العالمي للشغل المصادف للفاتح مايو من كل عام.

وفي رسالة تهنئة، قال بوسليماني أنه: "بمناسبة اليوم العالمي للشغل يسعدني أن أتقدم بأسمى عبارات التحايا والتقدير لمنتسبي قطاع الإعلام و الاتصال كافة".

وأضاف الوزير: "وإذ أثمن جهودكم في تطوير هذا القطاع، فإني أرقب فيكم روح المسؤولية و قوة الإرادة في أداء مهامكم النبيلة و تبليغ رسالتكم الهادفة, والسعي قدما نحو بناء الجزائر الجديدة، والتي لا ريب أن الإعلام من أمتن لبناتها".