قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفنان محمد حزيم، وإلى كل الأسرة الثقافية والفنية.

وفي رسالة للرئيس تبون، نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لرئاسة الجمهورية، موجهة إلى عائلة الفنان المرحوم محمد حزيم.. جاء فيها: "ببالغ التأثر أقاسمكم المصاب الأليم، ونحن نفقد الفنان المتميز محمد حزيم رحمة الله عليه .. ونودِّع معكم بحسرة وألم وجهًا بارزًا، واسمًا مبدعًا ممَّن زرعوا بأدائهم الفني على مدار سنوات طويلة البسمة والبهجة، بمشاركته في العديد من الحصص والبرامج التلفزيونية الهادفة والممتعة".

وأضاف الرئيس "لقد كانت له بصمة خاصة .. وحضور جذاب يشهد عليهما ما يحظى به المرحوم من مودة لدى الجزائريات والجزائريين، الذين سيحفظون له صورة الممثل المبدع الملتزم الجدير بالتقدير".

وتابع "أمام قضاء الله وقدره، لا يسعني إلا أن أتوجه إليكم وإلى زملائه في الساحة الثقافية والفنية، بخالص التعازي وصادق مشـاعـر الـمواسـاة، داعيًا الـمولى عـزّ وجلّ أن يتغمده برحمـته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان، عظم الله أجركم." "إنا لله وإنا إليه راجعون"