قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال بلماضي أن تواجده بالقاهرة، كان من أجل مساندة نادي وفاق سطيف في لقاءه أمام الأهلي المصري، وذلك لحساب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وقال بلماضي في تصريحات لقناة" أون تايم سبور " المصرية: " المواجهة كانت صعبة جدا، بسبب اللعب ضد أحد أكبر فرق القارة في إفريقيا وهو الأهلي".

وأردف :" مهمة الوفاق ازدادت صعوبتها عقب طرد اللاعب أمير قراوي، وأصبح الفريق يلعب بعشرة عناصر ".

وختم: "لم أتوقع خسارة الفريق، لكن هناك شوط ثاني في الجزائر، ولا أحد يعلم ماذا سيحدث؟".

للتذكير فإن بلماضي كان حاضرا في مصر رفقة المحضر البدني لـ "الخضر"، عمارة مرواني.