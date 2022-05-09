يستمر الحريق الهائل المندلع في نيو مكسيكو في الانتشار والتسبب في المزيد من عمليات الإجلاء، وسط توقعات باستمرار انتشاره خلال الأيام القادمة.

وساعدت الرياح القوية على انتشار ثاني أكبر حريق هائل تم تسجيله في نيو مكسيكو، إلى مجتمعات زراعية صغيرة في الوديان الجبلية بالولاية، حيث توقعت السلطات أياما أخرى من الظروف القاسية.

وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية، من استمرار خطر انتشار الحرائق في منطقة فور كورنرز.

ويعاني رجال الإطفاء من الرياح العاتية، وانخفاض الرطوبة، والحرارة شبه القياسية، ما يعيق عملية إطفاء الحريق، وسط ظروف الجفاف طويلة الأجل والخطيرة التي أشعلت حرائق جديدة، والتي انتشرت بسرعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وذكر مكتب NWS في البوكيرك في بيانه، أن التحذير ساري المفعول في معظم أنحاء ولاية نيو مكسيكو حتى اليوم، بسبب "رياح شديدة للغاية، وعدة ساعات من الرطوبة، فضلا عن أجواء غير مستقرة".

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة فوق العادية في شمال البحر الأبيض المتوسط حتى منتصف الأسبوع، مع "ظروف غير مستقرة للغاية" من المتوقع أن تؤدي إلى "انتشار ونمو حرائق سريعة وربما كارثية"، وفقا لـ NWS Albuquerque.