أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمشاركة الريان في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022 وتأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى دور الـ 16، حسبما أوردته صحيفة " العرب" القطرية. وأكد الاتحاد في تقرير عن الفرق المتأهلة إلى دور 16 بمنطقة غرب القارة، أن الريان نجح في مشاركته السادسة على التوالي والخامسة عشرة في تاريخه، في بلوغ دور الـ 16، بعد أن حل ثانياً في المجموعة الأولى خلال المنافسات التي جرت في شهر أفريل الماضي في المملكة العربية السعودية.

وبرز في صفوف الريان العديد من اللاعبين أبرزهم الفرنسي بولي هداف الفريق برصيد 4 أهداف وياسين براهيمي وستيفين نزونزي وكلاهما سجل هدفين، بالإضافة لغيرهم من العناصر التي بإمكانها قيادة الفريق بنجاح في المسابقة.

وتألق ياسين براهيمي بشكل كبير في البطولة، وتصدر الإحصائيات في فئة المواجهات المباشرة وكما فعل في نسخة 2021، تصدّر أيضا ياسين براهيمي مرة أخرى فئة المراوغات الناجحة بعد انتهاء دور المجموعات.