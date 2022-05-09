نجحت الشيخة أسماء آل ثاني في الوصول إلى قمة جبل كانشينجونغا، ثالث أعلى جبل بالعالم، لتكون أول عربي يصل إلى هذه القمة.

وقالت اللجنة الأولميبة القطرية في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" مهنئة الشيخة أسماء: إنجاز عربي جديد، بطلتنا متسلقة الجبال القطرية الشيخة أسماء بنت ثاني آل ثاني هي أول عربي يصل إلى قمة جبل كانشينجونغا، ثالث أعلى جبل بالعالم بارتفاع 8586 متراً، والذي يقع بين النيبال والهند.

وكانت متسلقة الجبال قد وصلت إلى قمة سابع أعلى جبل في العالم وهي قمة جبل دهاولاغيري في النيبال بارتفاع 8167 م.

كما كانت قد وصلت إلى قمة جبل ماناسلو ثامن أعلى قمة في العالم بدون استخدام جهاز الأكسجين وذلك لأول مرة في تاريخ المرأة القطرية والعربية.

ونجحت في أوت الماضي في تسلق قمة جبل إلبروس في روسيا، لترفع علم دولة قطر خفاقاً فوق أعلى قمة في أوروبا.