أعلنت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم، اليوم الإثنين، احتضان ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية لنهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم في 30 ماي حالي.

وأكدت الهيئة الكروية الإفريقية أنه تلقت عرضين لاستضافة النهائي، أجدهما من الاتحاد السنغالي وآخر من الاتحاد المغربي.

وأضافت "الكاف" أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم سحب عرضه بعد ذلك، وهو ما دفع إلى منح المغرب استضافة نهائي المنافسة الإفريقية.

ويأتي هذا القرار رغم مطالبة النادي الأهلي المصري بإقامة المقابلة النهائية في ملعب محايد باعتبار تواجد فريق مغربي في المربع الذهبي، حيث سيخوض الوداد البيضاوي النهائي على ملعبه في حال التأهل.

وحسب نفس البيان فإنه تجري مناقشات حاليا داخل "الكاف" للعودة إلى النهائي القديم ذهابًا وإيابًا لتحديد الفائز بدوري الأبطال بدلاً من نظام المقابلة الواحدة.