عدد جديد من "الخبر7"، هذا الجمعة، على منصة "الخبر" الرقمية، بمادة متنوعة، اختارها الزملاء، رافعين تحدي الإبقاء على النوعية الجيدة التي يقدمونها للقراء الأعزاء، خاصة وأن "الخبر7" سيكون متوفرا الكترونيا للقراء المشتركين أو الذين يخوضون معنا معركة الرقمي.

في الخبر7" هذا الأسبوع:

ملف العدد للزميل مصطفى بسطامي:

فلاحون يدعون للعودة للطرق التقليدية حفاظا على الموارد الطبيعية: "الزراعة الايكولوجية.. خطوة للوراء وعشرة للأمام"

أحوال الناس للزميل بن أحمد/: الصيد والصيادون في الجزائر.. لحم الغزال والقانون العرفي لعقوبات الصيد ومنافع لحم الحبار

"الخبر التربوي" للزميل تشعبونت/ ظاهرة غيابات الأساتذة: أسباب ودوافع غياب الأساتذة

ربورتاج: عيد كرجانيّ.. عيد "لبلاد" أو العيد المثالي.. نقل أجواءه الدكتور بدر السلام موفق

في صفحة "أدب وابداع" التي يعدها الزميل موسى بقي

المبدع محمد قديدش لـ"الخبر": "الكاتب طبيب مجتمعه، وكل عمل أؤلفه هو غزوة أدبية"

المبدعة بوراس أسماء لـ "الخبر": "طموحاتي الأدبية كبيرة والموهبة لوحدها لا تكفي"

قراءة في كتابي "شاطئ وأمواج " و "ربيع الإنسانية" لموسى بقي بقلم : زاهية حمزاوي

أما في صفحة الرياضة بـ "الخبر7"

ليفربول مطمئن على تجديد النجم السنغالي معه: صراع شرس بين البايرن والبارسا لخطف ماني

ليست الأخيرة: ما سبب زيارة ميسي المفاجئة إلى السعودية ؟

بسبب سيارة إنجليزية: يورغن كلوب يتخلى عن منصبه كسفير!

بسبب طلب عائلي: ركلة جزاء تثير ضحكات نيمار

راتب خيالي لهالاند مع مانشستر سيتي

فينغر يكشف سر تحول المهاجم بعد سن الـ30: "بن زيمة يستغل كل خطأ يقع فيه منافسوه"

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