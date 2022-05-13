أجريت، زوال اليوم الجمعة، مقابلتان في افتتاح الجولة 30 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

واقتنصت شبيبة القبائل المركز الثاني، بعد عودتها بفوز ثمين من تنقلها إلى مدينة مقرة لمواجهة النجم المحلي.

وسجل هدف الانتصار الوحيد المهاجم رضا بن سايح في الدقيقة 54، حيث رفع أصحاب اللونين الأصفر والأخضر رصيدهم إلى النقطة 51 في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر شباب بلوزداد الذي يمتلك 3 مقابلات متأخرة، في المقابل يتواجد نجم مقرة في المركز 11 بـ37 نقطة.

واستفاد "الكناري" من هزيمة شبيبة الساورة في العاصمة أمام نادي بارادو بنتيجة هدف دون مقابل على ملعب الدار البيضاء.

هذه النتيجة تجعل الفريقين يتقاسمان المركز الثالث بـ50 نقطة لكل منهما مع مقابلة متأخرة إضافية لشبيبة الساورة.

وستجري باقي المباريات يوم غد السبت، لتختتم يوم الأحد بالداربي العاصمي بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر، فيما تأجلت مباراة وفاق سطيف- نصر حسين داي إلى موعد لاحق بسبب مشاركة الوفاق في إياب الدور نصف النهائي لرابطة أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري.

الجمعة 13 ماي

نجم مقرة - شبيبة القبائل 0-1

نادي بارادو - شبيبة الساورة 1-0

السبت 14 ماي:

شباب قسنطينة - اتحاد بسكرة

أولمبي المدية - أمل الاربعاء

شباب بلوزداد - جمعية الشلف

سريع غليزان - مولودية وهران

وداد تلمسان - هلال شلغوم العيد

الأحد 15 ماي:

مولودية الجزائر - اتحاد الجزائر

مباراة مؤجلة: وفاق سطيف - نصر حسين داي.

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 54 26

2. شبيبة القبائل 51 29

3. شبيبة الساورة 50 28

--. نادي بارادو 50 29

5. مولودية الجزائر 49 29

6 . أولمبي الشلف 45 29

7 . شباب قسنطينة 44 28

8. وفاق سطيف 43 25

9. اتحاد الجزائر 42 28

10. اتحاد بسكرة 41 28

11. نجم مقرة 37 30

12. أمل الأربعاء 36 29

13. مولودية وهران 34 29

--. هلال شلغوم العيد 34 29

15. أولمبي المدية 31 29

16. نصر حسين داي 22 29

17. سريع غليزان 16 29

18. وداد تلمسان 13 28