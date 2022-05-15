يواصل الدولي الجزائري، يوسف بلايلي الناشط ضمن صفوف نادي براست الفرنسي، ترك بصمته في كل لقاء يخوضه كأساسي أو بديل مع الفريق.

بلايلي الذي أصبح يحظى بثقة مدربه دي زاكريان، بالرغم من عدم إظهاره لذلك وحثه لإبن الباهية وهران على مواصلة العمل، بدأ يستعيد مستواه تدريجيا ويتأقلم مع أجواء منافسات " الليغ 1"، من خلال العروض الكروية التي بات يقدمها من مراوغات، تمريرات حاسمة وحتى الأهداف، والتي آخرها كان أمسية البارحة أمام موناكو بهدف جميل تلاعب فيه بدفاع المنافس. ورشحت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، مواصلة بلايلي لمشواره مع براست وهو الذي ينتهي عقده في شهر جوان القادم، ما يعني أن الإدارة أمام فرصة لتفعيل عقد بلايلي، الذي عبّر عن إرتياحه في براست وإمكانية التجديد لفترة أخرى. للتذكير فإن أندية كل من أيك آثنيا، سالونيك وأولمبياكوس يتابعون اللاعب ويريدونه ضمن صفوفهم الموسم المقبل