أكدت اليوم الثلاثاء، تقارير إعلامية سعودية أن الجزائري مصطفى زغبة حارس مرمى نادي ضمك السعودي سيدخل خلال الجولات الأربع الأخيرة من منافسات كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في تحدٍ خاص للوصول إلى الرقم التاريخي في الدوري، والتصدي لـ 5 ركلات جزاء بحسب إحصاءات “ترانسفير ماركت”.

وحسبي صحيفة " الرياضية" فإن زغبة المرشح للتواجد ضمن المعسكر الإعدادي القادم لـ "الخضر" في المباريات الماضية إلى 4 ركلات جزاء، ويعدّ أكثر الحراس تصديًا لها خلال الموسم الجاري، معادلًا رقم أمين بخاري، حارس مرمى النصر، حينما كان يمثل صفوف فريق العين في الموسم الماضي، وكذلك مواطنه عز الدين دوخة، حارس الرائد، في موسم 2019ـ2020.

وفي منافسات الموسم الجاري تصدى زغبة لركلتي جزاء أمام الأرجنتيني إيفر بانيجا، لاعب الشباب، ضمن مباريات الجولة الـ 5 والجولة الـ 20، وأمام المغربي كريم بركاوي صد ركلتي جزاء ضمن مباريات الجولة الـ 22.

وحافظ صاحب الـ 31 عامًا على نظافة شباكه في 7 مباريات خلال 22 مواجهة خاضها كما تصدى إلى 65 كرة من داخل منطقة الجزاء.