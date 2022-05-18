أعلن نادي مونبوليه الفرنسي، صباح اليوم الأربعاء وفاة الدولي الجزائري الأسبق فوزي منصوري عن عمر ناهز الـ 66 عاما وذلك بعد صراع مرير مع المرض.

ويعتبر منصوري من أفضل ما أنجبت الكرة الجزائرية، مدافع تقمص ألوان " الخضر" في 13 مناسبة، وبرز في مونديال إسبانيا 1982 والمكسيك 1986 أساسيا، وهو من الشاهدين على "ملحمة خيخون" الكروية الشهيرة.

ولد الفقيد في الـ 17 من جانفي 1956 في تونس ولعب لعدة أندية فرنسية، فكانت البداية من نادي نيم، ثم فريق بيزيرز، مونبولييه، ميلوز وأخيرا مونبوليه.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.