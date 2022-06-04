دعت كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين إلى انشاء هيئة وطنية للأمن الغذائي.

وجاء هذا خلال مشاركة الدكتورة سميرة جعفري، طبيبة بيطرية بمديرية المصالح الفلاحية لولاية تيبازة وخبيرة مستشارة بكنفدارلية الصناعيين والمنتجين الجزائريين في فعاليات الأيام الدراسية حول الأمن الغذائي "من المصطلح إلى التنفيذ"،

المنظم من طرف المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بتاريخ 30_31 ماي و 01 جوان 2022.

ورافعت المستشارة بكنفدرالية الصناعيين والمنتجيين الجزائريين، في مداخلة لها على ضرورة

انشاء هيئة وطنية للأمن الغذائي مكونة من كل القطاعات من شأنها ايجاد الحلول لتحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية في ظل التحديات الراهنة.

ومن بين التوصيات التي ركزت عليها الكنفدرالية انشاء هيئة عليا للأمن الغذائي تضم جميع القطاعات، والاعتماد على الترقيم كالية عوض التعداد لجميع القطاعات في الجزائر خاصة القطاع الفلاحي، إضافة إلى تكييف البحث العلمي حسب متطلبات الواقع الجزائري

ودعت الكنفدرالية إلى تحديث الإعانات، وتحديد أسعار المنتجات الزراعية المستهلكة على نطاق الواسع، والتوعية والتحسيس وتوجيه المستهلكين في اطار التنمية المستدامة حفاظا على مواردنا.