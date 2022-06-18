ستحتضن المكتبة البلدية "بختي بن عودة" لوهران فعاليات الصالون الوطني للكتاب من 22 جوان الجاري إلى 6 جويلية المقبل، تزامنا مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران -2022.

أفادت اليوم السبت المديرية المحلية للثقافة والفنون بأنه سيحضر في هذه التظاهرة الثقافية أكثر من 30 دار نشر لعرض ثمانية آلاف عنوان في شتى التخصصات من الدراسات الأكاديمية الروايات وكتب اللغات الأجنبية والقواميس بالإضافة إلى المجلات العلمية.

وسيتم في إطار هذا الصالون المنظم من طرف مديرية الثقافة والفنون بالشراكة مع بلدية وهران وبالتنسيق مع مؤسسة "غوف إكسبو" تخصيص ركن خاص بالأطفال يضم كتب تربوية وألعاب الذكاء وغيرها من الدعائم الخاصة بهذه الشريحة. ويهدف هذا الصالون إلى ترقية الكتاب الجزائري ومعرفة تطوّر صناعة النشر بالجزائر وإفساح المجال أمام المؤلفين للتعريف بإبداعاتهم في شتى التخصصات عن طريق فتح أجنحة للبيع بالتوقيع لتشجيع المطالعة والتعريف الجديدة.