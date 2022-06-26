يواجه مساء اليوم الأحد، بداية من الساعة الخامسة المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم نظيره الإسباني بملعب سيڤ بولاية معسكر، لحساب أولى جولات المجموعة من منافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران، إذ لم تكن القرعة رحيمة بأشبال المدرب مراد سلاطني بعدما وضعتهم رفقة فرنسا والمغرب واسبانيا.

وتسعى العناصر الوطنية إلى تجاوز الدور الأول من المنافسة، بالرغم من بعض العراقيل التي جعلت الطاقم الفني يتأخر في ضبط التعداد، حيث قال سلاطني في تصريحات صحفية سابقة :" نحن ننتظر بشغف بداية البطولة، ونحن على أتم الاستعداد".

وأردف:" العائق الوحيد خلال فترة تحضيراتنا لهذا العرس القاري هو امتحانات شهادة البكالوريا والفترة التي سبقتها التي تزامنت والاستعدادات سواء في الجزائر أو في فرنسا".

وواصل القول:" كل اللاعبين محفزين، نتمنى أن يكون الدافع البسيكولوجي إضافة للاعبين وأن يعوض الإرهاق البدني، الشيء الإيجابي كذلك هو عدم وجود أي إصابة".

وختم بخصوص مدى جاهزية لاعبيه: "سنركز على الجانب التكتيكي دون نسيان التحضير النفسي فيما يخص المواجهات المقبلة، لقد تمت معاينة أول منافس لنا ولديه نقاط قوة ونقاط ضعف وهذا أمر طبيعي في كرة القدم".

أما عن المنافس، فقد أثنى الدولي الأسبق على الخصم وأكد أنه من العيار الثقيل مضيفا: " أمامنا منافس كبير، ومدرسة عالمية في كرة القدم، لكننا بدورنا ركزنا جيدا على الجانب التكتيكي، ودرسنا خصمنا من كل النواحي، ومن خلال المعاينة أصبحنا نعرف طريقة لعبهم، ولدينا كل المقومات لتجاوزهم، ووضع قدم في المربع الذهبي".