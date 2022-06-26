ظهرت، سهرة أمس السبت ، خلال احتفالات الافتتاح لألعاب البحر الأبيض المتوسط، صور لعالم الرياضيات ليوناردو فيبوناتشي التى أثارت فضول متابعي الحفل .

وليوناردو فيبوناتشي، هوعالم رياضيات شهير ولد في إيطاليا و إسمه الحقيقي هو ليوناردو جولييلمو بوناتشي .

وكان والده ضابطاً في جمارك لتجار بيزا في ولاية بجاية وقد تلقى ليوناردو تعليمه بالأساس في مدينة بجاية والتي كانت زاخرة بالعلماء في مجال الرياضيات مثل أبو مدين (أو سيدي بومدين)، ابن حمد، عبد الحق الإشبيلي وأبو حميد الصغير.

وقد كان والده قيلييلمو بوناتشي مشرفا على أسواق بيزا في الجزائر وتونس والمغرب.

وقد نقل فيبوناتشي ، سنة 1200، الأرقام العربية المستعملة اليوم والعلامات الجبرية إلى أوروبا وقد أصدر كتابا بعنوان "ليبر أباشي"، المتخصص في الحساب والمحاسبة.

وقد تأثر فيبوناتشي في هذا الكتاب بحياته في الدول العربية، ومما يدلّ على ذلك أن فبيوناتشي قد قام بتحرير جزء منه من اليمين إلى اليسار. وبنشر هذا الكتاب قام فيبوناتشي بتعريف الأوروبيين على أنظمة الحساب والكتابة العربية. وقد كان هذا النظام يفوق بمراحل النظام الروماني المعتمد آنذاك في أوروبا، وكان فيبوناتشي على دراية بذلك.