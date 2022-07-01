ستتوج الإقامة الأدبية لكتاب من حوض البحر الأبيض المتوسط المنظمة في إطار الطبعة الـ 19 للألعاب المتوسطية وهران-2022 بإصدار كتاب مشترك حول الذاكرة الأدبية لمدينة وهران، حسبما استفيد اليوم الثلاثاء من المنظمين.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن هذا الكتاب، الذي تجمع فيه نصوص لأقلام من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط سيكون جاهزا في منتصف شهر أكتوبر القادم حيث تكون الطبعة الأولى محلية تصدر في الجزائر تزامنا مع المعرض الدولي للكتاب والثانية عربية تصدر مع أول معرض عربي.

ويقدم في هذا المؤلف المشترك الذي يساهم فيه كل كاتب بنص عن مدينة وهران رؤية أدبية للمدينة ويدخل في صنف فن أدب اليوميات وسيكون باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.

وسمحت هذه الإقامة الأدبية التي تدخل في إطار البرنامج الثقافي المرافق لألعاب البحر الأبيض المتوسط للكتاب بزيارة العديد من المؤسسات الثقافية والمعالم الأثرية والتاريخية لوهران وكذا المقاهي التي كان يتردد عليها الروائي الراحل بختي بن عودة وأيقونة الراي الفقيد الشاب حسني فضلا على أنهم قاموا بزيارة عائلات وهرانية والاندماج في الحياة اليومية للوهرانيين، وفق المشرف على الإقامة الأدبية لكتاب من حوض البحر الأبيض المتوسط.

وشارك في هذه الإقامة التي تعتبر الأولى من نوعها عربيا ومتوسطيا أقلام لها صدى كبير ووزن أدبي متوسطي وعالمي حيث ضمت 16 كاتبا من فلسطين وسوريا وتونس ومصر ولبنان والجزائر منهم المترجم مصطفى حفيظ والروائي بشير مفتي والشاعر خالد بن صالح والشاعرة ربيعة جلطي والكاتب أمين الزاوي فضلا عن مساهمة كتاب من إيطاليا وتركيا وفرنسا وإسبانيا وغيرهم بتقديم نص عن مدينة وهران التي سبق لهم وأن زاروها.

ويشرف على تنظيم هذه الإقامة الأدبية التي ستختتم غدا الأربعاء لجنة تنظيم حفلي افتتاح واختتام الدورة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط والأنشطة الثقافية.