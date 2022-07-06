أحرز، اليوم، الدكتور عبد الحكيم بلواد على المرتبة الثالثة عالميا في بطولة العالم للحساب الذهني المقامة ببادربورن بألمانيا، و نال الميدالية البرونزية من مجموع 40 متنافسا عالميا، فيما أحرز وليد هني المرتبة الثامنة في نفس المنافسة،و هما المتنافسان الوحيدان ممثلا للجزائر و إفريقيا في هذه المحطة العالمية.

وتصدر متنافسة هندية قائمة أبطال العالم في الحساب الذهني برصيد 80 نقطة متبوعا بالألماني الحائز على 57 نقطة و الجزائري عبد الحكيم بلواد بـ 56 نقطة، في إختبارات الجمع و الضرب التي تميزها السرعة و رقم الجذر التربيعي بتقديم النتيجة بخمسة أرقام بعد الفاصلة.

وفي أول تعليق له على هذا التتويج عبر الدكتور عبد الحكيم بلواد مباشرة من ألمانيا، عن سعادته بهذا التتويج الأول من نوعه في هذه المنافسة الذهنية، أمام متنافسين لهم خبرة كبيرة و مهارات في الرياضيات من بينهم علماء، ينحدرون من دول مختلفة، الهند، بلغاريا، ألمانيا، أمريكا، سويسرا، كوبا و لبنان، وشكر الدكتور الجزائري عبد الحكيم بلواد الذي رفع الراية الوطنية و علم فلسطين أثناء تقليده شهادة شرفية و ميدالية برونزية، القائمين على الحساب الذهني بالاتحاد العربي و الأشخاص الذين شجعوه طيلة مشواره، وأهدى التتويج لوالدته و والده المتوفى و أفراد عائلته.

الدكتور عبد الحكيم بلواد إبن مدينة تيارت من عائلة تربوية والدته أستاذة لغة عربية متقاعدة وهو طبيب عام يمارس مهنته ببلدية مغيلة الواقعة على بعد نحو 60 كلم شمالي تيارت، يشرف على ناد للحساب الذهني يهتم بتكوين الأطفال و الشباب.