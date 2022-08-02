أنهت، اليوم، وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، بصفة رسمية مهام محافظ مهرجان تيمقاد الدولي، يوسف بوخنتاش، وتعويضه بعبد الله بوقندورة الذي سيشرف رسميا على السهرة الثانية التي ستكون الليلة على ركح تاموقادي.

وقد أكد صحة هذه المعلومة لـ"الخبر" مدير تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بالوزارة سمير ثعالبي موضحا أن قرار الوزيرة لم يأتي فيه ذكر بقية أعضاء المحافظة الذين يمارسون مهامهم بشكل عادي، كما لم يتم ذكر الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا التوقيف وإنهاء المهام ولو أن الأمر يشير إلى ما حدث في حفل الافتتاح والعطب التقني في أجهزة الصوت ما تسبب تسبب في تأجيل حفل الافتتاح.