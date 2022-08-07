اجتمعت اليوم الأحد وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي بمقر الوزارة مع اللجنة التنظيمية للطبعة 16 من المهرجان الثقافي الدولي "جميلة"، لإنجاح كل المهرجانات الثقافية المبرمجة خلال هذه الصائفة.

وأفادت وزارة الثقافة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن صورية مولوجي ترأست اجتماعا بحضور محافظ وأعضاء محافظة المهرجان، ممثل والي ولاية سطيف، مدير الثقافة والفنون لذات الولاية، مدير تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي بالوزارة والمدير العام للديوان الوطني للثقافة والإعلام.

وبعد أن قدم الحاضرون عرضا مفصلا عن آخر التحضيرات، قامت مولوجي بإسداء تعليمات للمنظمين ولمحافظة المهرجان من أجل الحرص على إنجاح فعاليات هذه الطبعة التي تأتي بعد غياب دام لمدة سنتين جراء انعكاسات جائحة كوفيد 19، ولكون هذه التظاهرة الثقافية شكل من أشكال تعزيز الدبلوماسية الثقافية والمساهمة في الترويج للثقافة الجزائرية في الخارج.

وتريد الوزارة عبر هذا الاجتماع التنسيقي تفادي تكرار المهازل التنظيمية التي شهدها مهرجان تيمڨاد الدولي.