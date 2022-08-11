حدد الاتحاد العربي لكرة القدم رزنامة وجدول مباريات بطولة كأس العرب التي تستعد الجزائر لاحتضانها من الـ 23 أوت إلى الـ 8 سبتمبر 2022.

هذا واختارت الهيئة الكروية العربية ملعبين لاحتضان هذه المنافسة ويتعلق الأمر بملعب عبد الكريم كروم بسيق بولاية معسكر، وملعب القائد فيراج بمستغانم، وفق ما جاء عبر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتفتتح البطولة بمواجهة المنتخب الوطني تحت 17 سنة نظيره الفلسطيني بملعب سيق ابتداء من الساعة 17:00 مساء لحساب المجموعة الأولى.

في ذات اليوم تستضيف مدينة مستغانم المباراة الثانية لحساب المجموعة بين منتخبي السودان والإمارات العربية، كما سيستضيف الملعبين مباريات المجموعة الثانية وفقًا للبرنامج الذي وضعه الاتحاد العربي لكرة القدم .

وسيواجه اشبال أرزقي رمان مباراته الثانية ضد السودان يوم الـ 26 أوت على الساعة 20:00 مساءً بملعب المركب الأولمبي بمستغانم، في حين ستقام المواجهة الثالثة والأخيرة للمجموعة يوم الإثنين 29 أوت.

يشار إلى أن المنتخبين صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة سيتأهلان إلى الدور الربع النهائي.