أعلنت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء، عن دعم مصالحها لإنتاج 10 مسرحيات، 10 أفلام وثائقية وقصيرة، و5 عروض كوريغرافية وموسيقية، وذلك بموجب ثلاثة اتفاقيات في مجالات السينما، المسرح والفنون الموسيقية، تمّ إبرامها بمناسبة إطلاق البرنامج الوطني الاستثنائي للدعم الخاص بإحياء ستينية الاستقلال.

وأوضحت الوزيرة، لدى إشرافها على مراسم التوقيع، أنّ الأمر يتعلق بـ "استكمال الإجراءات المتعلقة بتمويل ودعم مجالات ثقافية وفنية على غرار السينما، المسرح والفنون الموسيقية، وذلك من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات المحددة لطرق وكيفيات تسيير الدعم والاستفادة منه".

وأشارت مولوجي إلى أنّ "الاتفاقية المبرمة الخاصة ببرنامج المسرح بين مديرية تطوير الفنون وترقيتها والمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشتارزي، تشمل دعم إنتاج عشرة مسرحيات عن نصوص جديدة أو مقتبسة من نصوص أدبية جزائرية باللغتين العربية والأمازيغية أو المترجمة إليهما".

وبخصوص برنامج دعم السينما، أضافت مولوجي أنّ "الاتفاقية الموقعة مع المديرية ذاتها والمركز الجزائري لتطوير السينما تشمل إنتاج خمسة أفلام وثائقية وخمسة أفلام قصيرة"، موضحةً أنّ الدعم "سيساهم أيضاً في ترميم ورقمنة مجموعة من الأفلام القديمة، بالإضافة إلى استعادة مجموعة من الأفلام التي سبق ترميمها، والتي سنعمل على استرجاعها من مخابر ترميم موجودة خارج الوطن، إلى جانب برمجة عدّة عروض سينمائية وقوافل ستجوب كامل التراب الوطني".

وأكدت وزيرة الثقافة أنه سيتم إنتاج 3 عروض كوريغرافية، وعرضين للموسيقى السيمفونية"، بموجب الاتفاقية المبرمة بين مديرية تطوير الفنون وترقيتها ودار أوبرا الجزائر بوعلام بسايح.

هذا وشدّدت مولوجي على "الدور المحوري" لمؤسسات قطاع الثقافة في تجسيد البرنامج الثقافي لستينية الاستقلال، الذي توليه سلطات البلاد أهمية بالغة لاسيما وأنه يتمحور حول موضوع الذاكرة الوطنية".