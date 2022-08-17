أعلنت منظمة الصحة العالمية, اليوم الأربعاء, عن ارتفاع إصابات جدري القردة إلى 35 ألف حالة حول العالم.

ونقلت مصادر إعلامية عن بيان للمنظمة أفاد بأن "الإصابات بجدري القردة زادت بنسبة 20% خلال أسبوع لتصل إلى 35 ألف حالة في 92 بلدا".

وكانت المنظمة قد عبرت قبل أسابيع عن قلقها حيال المرض الذي رصد على الساحة العالمية في مايو الماضي.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية, قد طلبت أمس الثلاثاء, اقتراح أسماء جديدة لمرض جدري القردة بهدف تخفيف الوصم الذي يترافق مع الاسم الحالي للمرض سريع الانتشار.

ويحذر خبراء من أن الاسم الحالي قد يشكل وصمة من جهة للقردة التي تؤدي دورا صغيرا في انتشاره ومن جهة أخرى لقارة إفريقيا التي ترتبط غالبا بهذه الحيوانات.