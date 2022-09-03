أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن تنظيم العديد من المهرجانات المخصصة للموسيقى والأدب والسينما والمسرح ، انطلاقا من 10 سبتمبر الجاري عبر خمس ولايات.

ويفتتح البرنامج المسطر بتنظيم الطبعة العاشرة من المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية الشاوية الذي ستحتضنه ولاية خنشلة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري وهو مناسبة لتثمين ولاكتشاف الأصوات الجديدة المبدعة في مجال الأغنية الشاوية.

بدورها، تستضيف ولاية ميلة ما بين 18 إلى 22 سبتمبر الجاري فعاليات المهرجان الثقافي الوطني "العيساوة" وهو موعد سنوي لعشاق الموسيقى الصوفية.

وبالنسبة لعشاق الأدب والسينما تحتضن ولاية سعيدة طبعة جديدة من المهرجان الثقافي الوطني لأدب وسينما المرأة خلال الفترة ما بين 24-29 سبتمبر الجاري، وهو موعد إبداعي سيعرف مشاركة نخبة من الأدباء والمهتمين بالمجال السينمائي حيث يتم تنظيم مداخلات و عروض عبر فضاءات دار الثقافة، قاعة سينما دنيازاد وجامعة سعيدة.

من جهة أخرى، تفتح مدينة الجسور المعلقة قسنطينة ذراعيها لاحتضان طبعة جديدة من المهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الأندلسية وذلك بالمسرح الجهوي لقسنطينة من 26 إلى 30 سبتمبر الجاري.

وبالنسبة للمولعين بالفن الرابع يتجدد الموعد مع دورة جديدة من المهرجان الثقافي الوطني لمسرح الهواة بمستغانم ما بين 26 إلى 30 سبتمبر الجاري وهو تظاهرة سنوية تشهد تنافس فرق مسرحية هاوية قادمة من مختلف ولايات الوطن.