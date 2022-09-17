الفنانة القديرة فريدة صابونجي في ذمة الله

توفيت، اليوم السبت، الفنانة القديرة فريدة صابونجي عن عمر يناهز 92 سنة، بعد معاناتها مع المرض.

فريدة صابونجي فنانة وممثلة سينمائية ومسرحية جزائرية، من مواليد الثلاثينيات بحي الدويرات مدينة البليدة، اشتهرت بآداء أدوار المرأة الغنية، كما أنها صاحبة شخصية قوية والتي يمكن لنا القول بأن الفن ولد معها. دخلت المسرح في سن مبكرة جدا حيث كان عمرها آنذاك حوالي 13 سنة، ووقفت على ركحه إلى جانب كبار الفنانين، على غرار محي الدين بشطارزي، رويشد، محمد التوري... وغيرهم.

حيث دخلت عالم الفن من باب الإذاعة الوطنية سنة 1947، وقد مدّ لها محي الدين بشطارزي يد المساعدة، وفي الخمسينيات قدمت العديد من الأعمال والأدوار في المسرح الكلاسيكي بالمسرح الوطني الذي كان يعرف بـ "الأوبرا" على غرار أوتيلو، أوتيفون، تارتيف، قناع الجحيم، الدنجوان، والعشرات من الأعمال المسرحية الكلاسيكية رفقة مصطفى كاتب، محمد التوري، نورية، كلثوم وغيرهم من نجوم الفن الجزائري.

ومن أشهر دورها "المصير" سنة 1989، و"كيد الزمن" سنة 1999.