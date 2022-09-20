وهران: تذبذب في التزود بالمياه

تسبب عطب في قناة مستغانم-أرزيو-وهران (الماو) في توقف التزويد بالمياه عن طريق هذا النظام طيلة اليوم الثلاثاء، ما يترتب عنه استمرار التذبذب الذي تسجله شرق الولاية منذ أمس الإثنين بعد الوقف المبرمج لمحطة تحلية مياه البحر بالمقطع، حسبما علم لدى شركة المياه والتطهير لوهران "سيور".

وأوضح نائب المدير العام للشركة هواري خوجة أن الأمر يتعلق بتسرب في قناة يبلغ قطرها 2 متر، وقع أمس الإثنين، غير أن إصلاحه أجل إلى صباح اليوم الثلاثاء، نظرا لأن محطة تحلية مياه البحر بالمقطع كانت في حالة توقف من أجل الصيانة.

وتتزود الجهة الشرقية لولاية وهران من مصدرين رئيسيين هما محطة تحلية مياه البحر بالمقطع ونظام "الماو" حيث أبرز خوجة أن قرار تأجيل تصليح عطب قناة "الماو" جاء لتفادي وقف المصدرين في وقت واحد.

وينتظر أن يستمر التذبذب في التزويد بالماء الشروب بشرق ولاية وهران إلى صباح غد الأربعاء، حسب نفس المسؤول.