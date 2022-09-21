"الشخشوخة "من بين ألذ الأطباق العالمية

أصدر موقع "تاست أطلس" المتخصص في الطبخ التقليدي العالمي قائمة ضمت تصنيف أحسن 50 طبق لسنة 2022 .

وحسب التصنيف الذي أصدره الموقع العالمي، فقد احتل الطبق التقليدي" الشخشوخة "، المركز الرابع عشر في قائمة ضمت 50 طبقا تقليديا عالميا. والشخشوخة هي أكلة شعبية جزائرية مشهورة وخصوصا في مدينة قسنطينة ومدينة المسيلة ومدن الشرق الجزائري كباتنة وخنشلة وعنابة بسكرة وسطيف وحتى مدن السهوب كالجلفة والأغواط، تُطبخ في المناسبات خاصة الأعراس والأعياد وهي عبارة عن عجينة تخلط من القمح اللين والماء والملح تعجن جيدا ثم تقطع إلى قطع صغيرة وتفتح القطعة الصغيرة براحة اليد خاصة بترقيق العجائن وتطهى في إناء.