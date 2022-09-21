سكيكدة: حجز 13 قنطارا من مادة الشمة المقلدة بالحروش

تمكنت أمس فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية سكيكدة من حجز حوالي 13 قنطارا من مادة الشمة مجهولة المصدر كانت موجهة للاستهلاك.

وحسب خلية الإعلام لأمن سكيكدة فإن الفرق تحصلت على معلومات مفادها أن شخصا ينقل كميات معتبرة من التبغ قصد بيعها على مستوى مدينة سكيكدة عن طريق استعمال شاحنة من الحجم الصغير وعليه تمكنت الفرقة من تحديد مسار الشاحنة التي تم توقيفها وتفتيشها حيث عصر بداخلها على كميات من مادة الشمة وتبين أن السائق لا يحوز على الوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط مع عدم حيازته على فاتورة الشراء ليتم حجز الكمية من الشمة مجهولة المصدر.

هذه العملية مكنت من حجز كمية أخرى تقدر بـ 49 كيسا كانت بحوزة شريك المعني ويضيف مصدر خلية الإعلام إن الكمية قد تم إتلافها.