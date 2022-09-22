مساجد بريطانيا تفتح أبوابها للتّعريف بالإسلام

فتح أكثر من 250 مسجد في جميع أنحاء بريطانيا أبوابه لاستقبال الزّوار للتّعرّف على الإسلام في إطار فعالية “زُر مسجدي - Visit My Mosque” الّتي أُقيمت السبت والأحد الماضيين. وشارك في فعالية “زُر مسجدي” أكبر المساجد في بريطانيا؛ كمسجد نيوكسل المركزي، مركز كامبريدج الإسلامي، معهد كاريمية الإسلامي، مركز رحيل الإسلامي، وغيرها من المساجد والمراكز الإسلامية.



وتعود المساجد البريطانية لفتح أبوابها من جديد خلال فعالية “زُر مسجدي” تحت إشراف المجلس الإسلامي البريطاني، بعد أن توقَّفت الفعالية لعامين بسبب استمرار القيود المفروضة للحدّ من انتشار فيروس كورونا. وتنظّم المساجد البريطانية عددًا من الأنشطة الإسلامية والثقافية خلال فعالية “زُر مسجدي” للتّعريف بالإسلام، كالجولات الإرشادية حول المساجد، والمحاضرات والنّدوات وورش العمل عن الخطّ العربي، والتّعريف بالقرآن الكريم، فضلًا عن الإجابة على أسئلة الزّوار الّتي تخصّ الإسلام والمسلمين، إلى جانب بعض الأنشطة الخاصة بالأطفال والأنشطة التّرفيهية.



وتُقيم المساجد في المملكة المتحدة البريطانية أيّامًا مفتوحة لزيارة المسجد منذ عقود، بينما يتمّ نُظّمت فعالية “زُر مسجدي” لأوّل مرّة في فبراير 2015م، بمشاركة حوالي 20 مسجدًا تحت مظلّة المجلس الإسلامي البريطاني.



يشار إلى أنّه في نهاية الشّهر الماضي، وجَّه مركز يورك الإسلامي الواقع بمدينة يورك شمالي غرب إنجلترا، دعوته للجميع من أجل زيارة المركز خلال فعالية يوم المسجد المفتوح الّتي أُقيمت خلالها جولات تعريفية بالمسجد، وعروض تقديمية للتّعرّف على الإسلام.